Voti e tabellino di Juventus-Sampdoria, match valido per la 36° giornata del campionato di Serie A. Ronaldo sblocca la gara nel recupero

La Juventus stenta anche nel primo tempo contro la Sampdoria, prima della stoccata vincente al 7′ di recupero di Cristiano Ronaldo. Per CR7 31° centro in campionato, gol che al momento vale lo scudetto alla squadra di Sarri. In precedenza partita anonima del portoghese, con i bianconeri che impensieriscono l’ex Audero soltanto con un sinistro del neo-entrato Bernardeschi. Samp ordinata e ficcante nelle ripartenze, Quagliarella spaventa Szczesny con un rasoterra ravvicinato. Bene Rabiot, il migliore finora, mentre Dybala (poco brillante prima del cambio) è costretto ad uscire per un problema muscolare. Ko anche Chabot e Danilo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6 – (29′ Bernardeschi 6)

de Ligt 6

Bonucci 6

Alex Sandro 6

Rabiot 7

Pjanic 6,5

Matuidi 5,5

Cuadrado 5,5

Dybala 5,5 (40′ Higuain sv)

Cristiano Ronaldo 6,5

All. Sarri 6

SAMPDORIA

Audero 6

Tonelli 5,5

Yoshida 6,5

Chabot 6,5 – (22′ Leris 6)

Augello 6,5

Depaioli 6

Thorsby 5,5

Linetty 6

Jankto 6,5

Ramirez 6

Quagliarella 6

All. Ranieri 6

Arbitro: Fourneau 6

TABELLINO

Juventus-Sampdoria 1-0 – 52′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo (29′ Bernardeschi), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala (40′ Higuain), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Muratore, Bentancur, Ramsey, Olivieri, Zanimacchia. Allenatore: Maurizio Sarri

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot (22′ Leris), Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Ferrari, Murru, Rocha, Askildsen, Bonazzoli, Gabbiadini, Bertolacci, La Gumina, Maroni. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Fourneau (sez. Roma 1)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Pjanic (J), Linetty (S), Tonelli (S)

Espulsi:

Note: 7′ di recupero