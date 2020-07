Juventus-Sampdoria 2-0: è scudetto! Ronaldo fa esultare Sarri!

La Juventus archiviano la pratica scudetto, battendo la Sampdoria a Torino. In rete Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Ansia per gli infortunati

Non poteva che esserci la firma di Cristiano Ronaldo sullo scudetto della Juventus. I bianconeri, dopo aver fallito contro l’Udinese, rialzano la testa con la Sampdoria e chiudono finalmente la pratica campionato: la squadra di Maurizio Sarri batte 2-0 Ranieri, con una splendida rete del portoghese e la prima in campionato di Federico Bernardeschi. Nel finale anche un rigore sbagliato da Ronaldo, che colpisce in pieno la traversa e vede scappare Immobile nella classifica cannonieri.

Ora la testa può andare alla Champions League anche se bisognerà fare i conti con gli infortunati. Dybala tiene in ansia Sarri per un guaio muscolare. Non sta benissimo nemmeno de Ligt, uscito nei minuti finali del match.

Juventus-Sampdoria 2-0: 50′ Ronaldo, 67′ Bernardeschi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 76; Atalanta e Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli 59; Sassuolo 48; Verona, Parma e Bologna 46; Fiorentina 43; Cagliari e Udinese 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 20.

