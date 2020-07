Juventus-Sampdoria, altra tegola per Sarri: fuori de Ligt

Juventus-Sampdoria, terzo cambio per infortunio per i bianconeri: fuori anche de Ligt, da chiarire le condizioni dell’olandese

Gara con la Sampdoria decisamente poco fortunata per la Juventus, che ha visto uscire per infortunio Danilo e Dybala nel primo tempo e anche de Ligt nel secondo tempo. Il difensore olandese si tocca la coscia dopo un intervento in scivolata in area, resiste qualche minuto poi chiede il cambio. Al suo posto Rugani, da capire le condizioni del centrale, ma un altro infortunio sarebbe davvero un grande problema per Sarri in vista della Champions League ad agosto.