Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, dovrebbe rientrare in gruppo dopo una lunga assenza in una stagione decisamente sfortunata per l’ex Sassuolo: le ultime sulle sue condizioni

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Antonio Conte e l’Inter dovrebbero ritrovare nella giornata di oggi Stefano Sensi, centrocampista ex Sassuolo pronto a rientrare in gruppo con la Beneamata.

Nonostante l’apparizione in Coppa Italia contro il Napoli, Sensi non è stato mai davvero a disposizione dell’allenatore leccese che, in vista dell’Europa League, si prepara a ritrovarlo a pieno regime.

