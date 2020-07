DIRETTA Serie A, Verona-Lazio: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match tra il Verona di Juric e la Lazio di Inzaghi in tempo reale

La Lazio di Simone Inzaghi caricata dal successo interno sul Cagliari, alle 19.30 allo stadio Bentegodi affronta il Verona di Juric. I biancocelesti quarti in classifica puntano a chiudere in maniera positiva questo campionato di Serie A nel quale Immobile e soci sono stati per larghi tratti la vera anti-Juve prima del calo post-lockdown. Il Verona vuole invece tornare a vincere in virtù anche dei 4 pareggi ed una sconfitta raccolti nelle ultime 5 apparizioni in Serie A. Si preannuncia una gara interessante. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): SIlvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo. ALL.: Juric.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 59*; Sassuolo 48*; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più