Calciomercato.it vi offre il match tra la già retrocessa Spal e il Torino di Longo

Ultime partite in Serie A per la Spal prima della già certa retrocessione in Serie B. La squadra di Di Biagio ospita il Torino al ‘Mazza’ di Ferrara per cercare di chiudere al meglio una stagione da dimenticare. Belotti, già a quota 16 gol in campionato, cerca invece ancora gloria nella classifica marcatori. La vittoria potrebbe inoltre regalare alla squadra granata la salvezza aritmetica. Calciomercato.it vi offre la sfida tra Spal e Torino in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-TORINO

SPAL (4-4-2): Thiam; Cionek, Salamon, Vicari, Fares; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia; Di Francesco, Petagna. All. Di Biagio

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 59*; Sassuolo 48*; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più