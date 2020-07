Calciomercato.it vi offre il match tra la Juventus e la Sampdoria che potrebbe valere il nono titolo di fila per i bianconeri

La Juventus punta dritto al bottino pieno per concludere definitivamente la corsa scudetto. Di fronte questa sera ci sarà la Sampdoria di Ranieri reduce dal KO nel derby e vogliosa di pronto riscatto. Un solo successo per la compagine di Sarri nelle ultime cinque sfide con il KO di Udine dell’ultimo turno che ha rinviato ulteriormente i festeggiamenti per un titolo che potrebbe arrivare questa sera in casa. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo . All. Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Chabot, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

