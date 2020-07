DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match tra il Cagliari di Zenga e l’Udinese di Gotti in tempo reale

Il Cagliari di Zenga ospita l’Udinese di Gotti per la sfida valida per la 36/a giornata di Serie A. I rossoblù sardi sono reduci dal KO per 2-1 sul campo della Lazio e complessivamente nelle ultime 5 partite hanno raccolto appena 3 pareggi. Meglio Lasagna e soci che arrivano dal prestigioso successo contro la Juventus che testimonia uno stato di forma certamente apprezzabile. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Ladinetti, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 59*; Sassuolo 48*; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più