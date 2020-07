DIRETTA Serie A, Bologna-Lecce: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Liverani in tempo reale

Il Bologna ospita il Lecce in una gara valida per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Se da un lato i rossoblu di Mihajlovic vogliono centrare il primo successo interno dalla ripresa dopo lo stop per il coronavirus per chiudere al meglio la stagione, dall’altro i giallorossi di Liverani devono dare seguito alla vittoria sul Brescia per alimentare il sogno salvezza. All’andata i felsinei si imposero 3-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

CLASSIFICA: