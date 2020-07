Calciomercato, Spalletti pronto a tornare in Serie A | Spunta l’indizio

Indizio social sul possibile ritorno in panchina di Luciano Spalletti. Le ultime sul suo futuro

Si avvicina il ritorno di Luciano Spalletti. E ad attenderlo potrebbe esserci una nuova panchina in Serie A. L’allenatore toscano, ancora sotto contratto con l’Inter, è stato a più riprese accostato alla Fiorentina, che nella prossima stagione non sembra intenzionata a proseguire con Iachini. In questo senso, non è sfuggito ai tifosi viola un importante indizio social: sta infatti circolando un video nel quale Spalletti presenta il suo nuovo animale domestico, una papera, indossando però una maglia con il giglio di Firenze. Un particolare che non farà altro che alimentare le indiscrezioni di calciomercato riguardo al futuro del tecnico. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

