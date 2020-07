Dopo un buon inizio con Ancelotti, Fernando Llorente è finito sempre più ai margini alla corte di Gattuso. Ora lo spagnolo potrebbe tornare in Premier

Quattro gol e un assist tra campionato e Champions per Fernando Llorente che aveva iniziato discretamente la sua avventura a Napoli come attaccante di scorta di Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso però le cose sono cambiate radicalmente e lo spagnolo è finito completamente ai margini in attesa di una prossima cessione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’ Josè Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza del Tottenham di riprendere il centravanti basco che in passato ha già vestito la casacca degli ‘Spurs’. Lo ‘Special One’ dal canto suo vorrebbe un’alternativa d’esperienza a Harry Kane, spesso soggetto ad infortuni, per rinforzare il parco attaccanti. Llorente conosce già la società britannica e il Tottenham potrebbero trovare un accordo intorno ai 5 milioni di euro.

