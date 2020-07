Nuove clamorose indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Leo Messi: tutti i dettagli

Marotta l’ha definito “fantacalcio”. Il Barcellona continua a smentire. Ma dalla Spagna insistono: Messi potrebbe lasciare il club catalano. A riferirlo è il portale ‘todofichajes.com’, che parla di colloqui tra l’Inter e l’entourage dell’argentino concentrati sul 2021. Il club nerazzurro punterebbe infatti a firmare il sei volte Pallone d’Oro nella prossima estate, quando grazie alla clausola presente nel suo contratto potrebbe liberarsi dal Barça a parametro zero. Sebbene l’intenzione di Messi fosse quella di terminare la propria carriera a Barcellona, prosegue il portale spagnolo, ​​la verità è che l’attaccante non è contento della squadra e della direzione presa negli ultimi anni. In ogni caso, come descritto da Marotta si tratta al momento solo di fantacalcio. Ma nel calciomercato tutto può succedere. Staremo a vedere.

