Calciomercato Inter, due favoriti per la fascia: le ultime

Fra le priorità di Marotta sul prossimo mercato c’è quella di rinforzare le corsie esterne dell’Inter: ecco chi sono i due favoriti per raggiungere Conte

L’arrivo di Hakimi è stato il primo tassello dell’Inter che verrà. L’esterno marocchino è stato anche il primo rinforzo per le fasce nerazzurre: le corsie laterali, infatti, saranno oggetto di un importante restyling sul mercato. Marotta ha messo nel mirino diversi profili, seguendo le indicazioni di Antonio Conte, ma sono due le candidature più autorevoli per raggiungere il club meneghino.

Calciomercato Inter, due favoriti per la fascia: Emerson e Junior Firpo

Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, sarebbero due gli esterni favoriti per raggiungere l’Inter per la prossima stagione: Emerson Palmieri e Junior Firpo. L’italo-brasiliano rimane il profilo preferito di Conte, che lo ha già allenato al Chelsea e sarebbe felice di riabbracciarlo. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare l’accordo con i ‘Blues’, i nerazzurri virerebbero sul terzino del Barcellona. L’esterno di origine dominicana piace molto a Marotta per via della sua giovane età e potrebbe sempre rientrare nell’operazione Lautaro. Gli altri due candidati per la corsia esterna dell’Inter sono Marcos Alonso e Robin Gosens, ma entrambi i trasferimenti sembrano essere più complicati. Il prossimo esterno a disposizione di Conte potrebbe essere Junior Firpo.

