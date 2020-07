Calciomercato Fiorentina, futuro Iachini: confronto con la società

C’è da attendere per conoscere il futuro di Iachini. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina, al termine del match contro la Roma

Futuro appeso ad un filo per Beppe Iachini. In questi giorni sono stati tanti i nomi accostati alla panchina della Fiorentina. Da Daniele de Rossi a Luciano Spalletti, passando per Marco Giampaolo ed Eusebio di Francesco, dormire sonni tranquilli per Iachini non può certo essere facile.

Intervenendo ai microfoni di ‘Sky Sport’, Iachini ha così parlato del suo futuro: “Il rapporto con Commisso è ottimo. Con la società ne parleremo con calma, ci confronteremo, adesso siamo concentrati sulle ultime due gare, dove i ragazzi devono continuare in questo momento di crescita”.

