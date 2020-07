Mario Balotelli è destinato a cambiare ancora aria. Negli ultimi giorni si è parlato del Como ma occhio all’ipotesi greca

Stagione sottotono per Mario Balotelli, arrivato nella ‘sua’ Brescia per tornare ad alti livelli in Serie A dopo tante esperienze all’estero. L’annata di ‘SuperMario’ ha però deluso le aspettative e porterà all’inevitabile separazione al termine dell’attuale stagione. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci della seria intenzione del Como di tesserare il centravanti italiano che però sembra avere estimatori anche al di fuori dei confini nazionali. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto riporta ‘sportime.gr’, l’Aris Salonicco avrebbe messo gli occhi su Balotelli, reduce da un campionato deludente culminato con la retrocessione del Brescia. Ciò che è certo è che l’ex nazionale azzurro cambierà ancora maglia e dalla Grecia proveranno a fare un tentativo nonostante le richieste alte di ingaggio. Balotelli infatti potrebbe anche essere attirato dalla prospettiva di restare in Europa.

