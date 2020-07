Il Bayern Monaco perde Benjamin Pavard per infortunio. Ecco il comunicato ufficiale del club tedesco

Brutte notizie per Hansi Flick in vista della fase finale della Champions League. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Bayern Monaco ha comunicato che nell’ultimo allenamento Benjamin Pavard ha riportato una lesione al legamento del piede sinistro. Il difensore francese è così in forte dubbio per la partita di ritorno degli ottavi contro il Chelsea, in programma il prossimo 8 agosto, e rischia inoltre di saltare anche l’eventuale Final Eight. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

