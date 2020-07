Serie A, Brescia-Parma 1-2 | Decidono Darmian e Kulusevski

Il Parma di D’Aversa si impone sul campo del già retrocesso Brescia. Brilla Kulusevski

Secondo successo consecutivo per il Parma dopo la prestigiosa vittoria contro il Napoli di Gattuso. La squadra di D’Aversa si impone 2-1 sul campo del già retrocesso Brescia grazie ai gol di Darmian e Kulusevski, assoluto protagonista e autore anche dell’assist per il laterale. Di Dessena la rete del momentaneo pareggio per i padroni di casa, che pensano già alla prossima stagione in Serie B. Il Parma raggiunge invece il Verona a quota 46 punti.

BRESCIA-PARMA 1-2: 59′ Darmian (P), 62′ Dessena (B), 81′ Kulusevski (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Atalanta 75*; Inter 73; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più