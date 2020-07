Roma-Fiorentina, da Dzeko a Zaniolo: la conferenza stampa di Fonseca

ZANIOLO TITOLARE? – “Vediamo domani. E’ vero che è stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticare che prima della partita si è allenato solo una volta e poi ha giocato bene. Vediamo domani, è importante gestire bene la situazione di Zaniolo dopo 6 mesi da infortunato. Caso? Qui non c’è nessun problema. In ogni squadra ci sono queste cose, questo è un non-caso”.

Inevitabili le domande sul mercato e su Dzeko: “Non sto pensando al mercato, sto pensando soltanto alla partita contro la Fiorentina, che sarà una partita difficile. Dzeko sta bene, non è scontento, è molto motivato. Per me è importante vedere i giocatori motivati e lui lo è”.

FIORENTINA – “Noi abbiamo cambiato modulo, ma loro sono in un ottimo momento. Hanno pareggiato con l’Inter, stanno giocando bene, sarà una partita difficile contro una squadra che sta bene. Quinti posto? Non lo so, non so il calendario del Milan, dobbiamo pensare a noi e a vincere contro una squadra che sta bene”.

