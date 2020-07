Marc Marquez non ci sarà. Niente Gp di Jerez per il pilota spagnolo. Ecco i risultati delle qualifiche: bene Rossi

Marc Marquez non prenderà parte al Gp d’Andalusia a Jerez. La decisione arriva dopo essere sceso in pista sia nelle Libere 3 che nelle Libere 4 e aver effettuato un giro in qualifica.

“Marc sente ancora dolore al braccio destro operato – si legge su su Sky Sport -, abbiamo deciso insieme che la cosa migliore è non fare la gara e pensare al prossimo GP”, le parole di Alberto Puig, team manager Honda.

Le qualifiche si sono poi concluse con Quartararo che ha conquistato la pole davanti a Vinales e Bagnaia. Si rivede davanti Valentino Rossi, che partirà dalla quarta piazza, solo 14esimo Andrea Dovizioso.