Genoa-Inter è la seconda gara in programma di sabato per la trentaseiesima giornata di Serie A, un match decisivo per secondo posto e salvezza

Reduce dal corroborante successo nel Derby contro la Sampdoria, il Genoa ospita oggi l’Inter (ore 19.30). Con quattro punti di vantaggio sul Lecce, i rossoblu non possono ancora dirsi sicuri della permanenza in Serie A e per questo sono pronti a dare del filo da torcere ai nerazzurri. Senza vittorie da due partite (2-2 contro la Roma e 0-0 contro la Fiorentina), la squadra allenata da Antonio Conte in caso di successo si porterebbe momentaneamente a meno quattro dalla Juventus, che domani contro la Samp avrà il secondo matchball scudetto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Inter

GENOA (4-4-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Atalanta 75*; Inter 73; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 46; Parma, Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa 36; Lecce 32; Brescai 24; Spal 19

* una partita in più