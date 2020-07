Brescia-Parma aprirà il programma di sabato della trentaseiesima giornata di Serie A e arriva dopo la retrocessione dei padroni di casa

Retrocesso aritmeticamente nel turno infrasettimanale contro il Lecce, il Brescia ospita oggi un Parma galvanizzato dalla vittoria di rigore contro il Napoli. Una partita che non ha molto da dire a livello di classifica, anche se in caso di successo i Ducali raggiungerebbero momentaneamente il Verona a quota 46 punti. Per i padroni di casa, andranno invece avanti gli esperimenti in vista della prossima stagione in Serie B. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Brescia-Parma

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Ayè, Torregrossa. All. Lopez

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Darmian; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Atalanta 75*; Inter 73; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 46; Parma, Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa 36; Lecce 32; Brescai 24; Spal 19

* una partita in più