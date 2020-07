Coronavirus, bollettino 25 luglio: 275 contagi e 5 decessi

Il bollettino sul Coronavirus relativo a sabato 25 luglio. Nuovi contagi, decessi e guariti: ecco i dati aggiornati

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul Coronavirus aggiornato a sabato 25 luglio. Si registra un incremento di nuovi casi positivi pari a 275 (ieri +252), 79 in Lombardia e 49 in Emilia-Romagna. I guariti nelle ultime 24 ore sono 128 (ieri +350), per un totale di 198.320, con 5 decessi come ieri. Le vittime, in totale, sono 35.102. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, 5 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 731, 18 in più rispetto a ieri. Sono infine 11.670 le persone in isolamento domiciliare (+128).

