Roma, Juan Jesus nella lista dei cedibili. Sul difensore brasiliano ha messo gli occhi il Parma: primi contatti avviati

Ormai fuori dai piani di Paulo Fonseca, Juan Jesus resta nella lista dei cedibili di casa Roma. Il difensore brasiliano non fa più parte dei piani del tecnico portoghese e il club giallorosso dovrà trovargli una sistemazione in estate. Sistemazione che potrebbe essere il Parma. Secondo ‘Sky Sport’ infatti, il club ducale sarebbe interessato all’acquisto del difensore.

Il ds Faggiano sta infatti pensando a nuovi colpi e Juan Jesus potrebbe essere l’uomo giusto. Il giocatore è sotto contratto sino al 2021 e come detto non rientra più nei piani della Roma. Può essere l’occasione giusta per assicurarsi un giocatore d’esperienza, anche internazionale, ad una cifra non elevata. E lo stesso brasiliano potrebbe accettare la destinazione Parma per rilanciarsi. I primi contatti tra le parti sono già stati avviati.

