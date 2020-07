Calciomercato Genoa, annuncio di Marroccu sul futuro di Nicola

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato della possibile conferma di Davide Nicola

Importante annuncio di Francesco Marroccu riguardo al futuro di Davide Nicola. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita di Genoa–Inter, il direttore sportivo del club rossoblu si è espresso così sulla posizione dell’allenatore: “Se non ce lo porteranno via, non c’è dubbio che il progetto continuerà con lui”. E sulle strategie di calciomercato: “In caso di la salvezza vorremmo proseguire il mix di giocatori giovani ed esperti che ci ha contraddistinti finora. Chiaramente è prematuro parlare prima del raggiungimento dell’obiettivo”. In ogni caso, come confermato da Marroccu, con ogni probabilità alla guida del Genoa ci sarà ancora Davide Nicola.

