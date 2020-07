Calciomercato, UFFICIALE: risoluzione per de Boer

L’ex allenatore dell’Inter Frank de Boer lasciata l’Atlanta United: risoluzione consensuale tra tecnico e club americano

Risoluzione consensuale tra l’Atlanta United e Frank de Boer: la società americana ha annunciato l’addio del tecnico olandese. Accordo per la separazione con il club che saluta anche lo staff dell’ex allenatore dell’Inter (Orlando Trustfull, Bob de Klerk e Erwin Koenis. Arrivato in MLS a dicembre 2018, de Boer va via dopo poco più di un anno con in bacheca due trofei: la Lamar Hunt U.S. Open Cup e la Campeones Cup.

“Sono grato per l’opportunità che ho avuto con Atlanta United. Allenare nella MLS è stata un’esperienza meravigliosa, come vivere ad Atlanta. Non dimenticherò mai gli incredibili tifosi, sono davvero speciali. Voglio ringraziare i giocatori e lo staff per tutto il loro supporto, è stato un piacere lavorare con tutti loro”.