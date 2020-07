Calciomercato, svolta in panchina: allenatore italiano in Liga

Cambio di panchina per il Deportivo Alaves che guarda in Italia in vista della prossima stagione. Si avvicina l’ex Roma Eusebio Di Francesco

Dopo un’esperienza non troppo soddisfacente sulla panchina della Sampdoria, Eusebio Di Francesco sembra finalmente pronto a tornare in sella dopo diversi mesi di stop. Dalla Spagna infatti accostano con grande decisione il profilo dell’ex tecnico della Roma al Deportivo Alaves che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’addio a Juan Ramón López Muñiz. Il club basco ha deciso di non rinnovare la sua fiducia al tecnico spagnolo nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

La società biancazzurra, come confermato anche dal ‘Mundo Deportivo’ ora concentra i suoi sforzi sull’arrivo di un nuovo allenatore in vista della stagione 2020-2021. Diverse opzioni sono sul tavolo, anche se la decisione finale non è stata ancora presa dai vertici del club che sembrano indirizzati proprio verso Di Francesco. Offerta importante per l’ex Roma che ha chiesto due giorni per dare una risposta.

