Bologna, Mihajlovic: “Spero che finisca presto. Il calcio così fa schifo”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in vista del prossimo impegno di campionato con il Lecce. Parere forte sul calcio post-lockdown

Alla vigilia della sfida contro il Lecce è tornato a parlare il mai banale Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che in conferenza stampa ha sottolineato: “L’ultima vittoria in casa è del 1° febbraio contro il Brescia, domani dobbiamo vincere e non prendere gol. Abbiamo tre occasioni da qui alla fine e dobbiamo cercare di fare punti, ma ci riusciremo solo con gli atteggiamenti giusti”.Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Poi Mihajlovic parla in modo categorico dello spicchio di stagione che volge alla conclusione: “Spero finisca presto il campionato e non si ripeta più. Dodici partite così mi fanno schifo. So che era l’unico modo di concluderlo, ma speriamo che da settembre riaprano gli stadi perché il calcio si gioca per i tifosi. Sentire il rumore della palla e quel che si dice non emoziona. È quasi peggio degli allenamenti. Se mi chiedessero di scegliere se giocare senza pubblico o non giocare il prossimo campionato, sceglierei di non giocare. Così non mi piace”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Atalanta-Bologna, scintille tra Mihajlovic e Gasperini: scatta il rosso

Calciomercato Bologna, Mihajlovic non ci sta: “Sono tutte c*****e”