Continuano i problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro per ter Stegen. Il portiere del Barcellona potrebbe stare fuori 4 mesi

Le condizioni fisiche di Marc-André ter Stegen tengono in ansia il Barcellona. Il portiere è alle prese, ormai da tempo, con un problema al tendine rotuleo del ginocchio destro. Un guaio fisico che non gli permette di saltare con efficacia: l’estremo difensore – come si legge su As – si è sottoposto ad inizio stagione a dei trattamenti con le cellule staminali. Il dolore adesso, però, si è ripresentato.

Il Barcellona sta così pensando di portare sotto i ferri il portiere per risolvere definitivamente il problema. L’intenzione sarebbe quella di sottoporsi all’intervento al termine della Champions League. Una decisione che non piace molto a ter Stegen, consapevole del fatto che dovrebbe star fuori dai campi per 3-4 mesi.

