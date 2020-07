Zanardi trasferito al San Raffaele: ricoverato in terapia intensiva

Arrivano novità per quanto riguarda lo stato di salute di Alex Zanardi: il campione è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Trasferito all'ospedale San Raffaele per via di condizioni instabili, Alex Zanardi è stato ricoverato in terapia intensiva. Lo ha riferito una nota dell'ospedale milanese, dove il campione è giunto nel pomeriggio. Tre giorni fa era stato portato a Villa Beretta, clinica specializzata nella riabilitazione a Costa Masnaga, nel lecchese.

“Il trasferimento è stato disposto con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano” si legge nella nota. L’equipe specialistica dell’ospedale milanese sta effettuando esami di accertamento e approfondimento per quanto riguarda le condizioni del campione paralimpico.