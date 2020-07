Serie A, 36° giornata | Programmazione e palinsesto DAZN

Nuovo turno in Serie A. Squadre in campo per la 36° giornata con le solite tre partite trasmesse su DAZN: il programma completo

Subito di nuovo in campo per la terzultima giornata di campionato di Serie A. 36a giornata spalmata su tre giorni, da questa sera a domenica. Come al solito, tre delle dieci gare saranno trasmesse sull’emittente streaming DAZN. Il palinsesto prevede innanzitutto domani sera, sabato 25 luglio alle 21.45, Napoli-Sassuolo allo stadio San Paolo. Match molto interessante tra le squadre di Gattuso e De Zerbi, zero obiettivi di classifica ma spettacolo assicurato. Quindi, domenica 26 luglio, alle ore 17.15 Bologna-Lecce e alle ore 19.30 Cagliari-Udinese, sfide fondamentali per la zona salvezza.

Le tre partite di Serie A sono visibili tramite l’app di DAZN su smart Tv, smartphone, pc e tablet compatibili oppure su ‘DAZN1’, canale 209 del pacchetto Sky per chi ha effettuato l’attivazione.

