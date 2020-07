Milan-Atalanta, entrataccia di Biglia su Malinovski: entra in scena il Var

Episodio Var in Milan-Atalanta: dura entrata su Malinovski di Biglia con l’arbitro Doveri che è richiamato per rivedere l’azione e assegna il rigore.

Dura entrata di Lucas Biglia in Milan-Atalanta. A metà del primo tempo il centrocampista rossonero colpisce Malinovski nella propria area di rigore. Doveri, l’arbitro dell’incontro, in un primo momento lascia proseguire poi viene richiamato al Var: il fischietto, dopo aver rivisto le immagini a bordo campo, decide per il calcio di rigore (parato poi da Donnarumma allo stesso Malinovski) ammonendo Biglia per l’intervento falloso.

