Calciomercato Real Madrid, il piano per Mbappe

Calciomercato Real Madrid, per la prossima stagione i Blancos vogliono mettere le mani su Mbappe: il piano per il bomber del Psg

Il Real Madrid ha messo nel mirino con decisione Kylian Mbappe. I Blancos andranno all’assalto dell’attaccante del Psg, ma lo faranno nella prossima stagione. Florentino Perez aveva già spiegato che in questa sessione di mercato non sarà possibile fare spese eclatante, il grande colpo è in canna per l’estate 2021. Situazione che non viene smossa particolarmente dalle ultime dichiarazioni del bomber su un possibile rinnovo con i francesi, sul quale, ha affermato, ha bisogno di riflettere. “Resterò al Psg anche nella prossima stagione”, ha dichiarato a BeIn Sports. “Darò il massimo per vincere più trofei possibile”. Il tutto, in attesa delle evoluzioni della prossima annata, che potrebbero convincere l’attaccante francese a rilanciarsi altrove se le cose non andassero come sperato.

