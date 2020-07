Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. Nel tardo pomeriggio di oggi, dovrebbe arrivare la firma decisiva del presidente del Lille

È in dirittura d’arrivo l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Da giorni si parla di fumata bianca in arrivo, ma adesso c’è anche un orario preciso per la possibile chiusura definitiva della trattativa. “Oggi alle 19, il presidente del Lille, Gerard Lopez, firmerà gli ultimi documenti e poi verrà formalizzata la cessione di Osimhen al Napoli – le parole di Oma Akatugba, giornalista e amico del calciatore, a ‘Radio Punto Nuovo’ – I precontratti sono stati già depositati in Lega, sia in Italia che in Francia. Le commissioni si aggireranno intorno al milione di euro, mentre al Lille andranno 50 milioni e al calciatore ne andranno 20, spalmati nei prossimi cinque anni“. La puntata finale di una telenovela infinita.

