In mattinata sono emerse voci di una presunta volontà da parte di Hakan Calhanoglu di non prolungare il rapporto col Milan. Il turco ha risposto sui social

Nella mattinata di oggi si è parlato della presunta volontà di Hakan Calhanoglu di non rinnovare il proprio contratto con il Milan in scadenza 2021. Voci relative al futuro che sono state prontamente smentite dallo stesso trequartista turco che in una storia Instagram è stato categorico: “Oggi troppe fake news sui giornali“. In passato si è parlato di un possibile rientro in Germania ma per ora Calhanoglu sembra concentratissimo solamente sul finale di stagione con la maglia del Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

