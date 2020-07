Calciomercato Inter, annuncio UFFICIALE | Firma fino al 2023

Il classe 2001 Christopher Attys ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter. C’è l’annuncio ufficiale

Primo contratto da professionista per Christopher Attys, centrocampista classe 2001 della Primavera dell’Inter. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il francese ha annunciato ufficialmente la firma del contratto triennale con il club nerazzurro. Questo il messaggio del giocatore: “È con grande orgoglio che annuncio la firma del mio primo contratto professionale per tre stagioni. Si tratta di un sogno d’infanzia che diventa realtà”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

