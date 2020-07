Il sogno Leo Messi per l’Inter viene alimentato dalle voci relative ad un trasferimento del padre del capitano del Barcellona a Milano

Nonostante le diverse smentite che sono arrivate nel corso degli anni, continua ad impazzare la voce che vorrebbe Leo Messi all’Inter, prima o poi. Indiscrezioni alimentate anche dall’imminente trasferimento in Italia, a Milano, del padre della ‘Pulce’, Jorge Messi. Il giornalista de ‘La Repubblica’, Franco Vanni, ha spiegato i motivi che spingono il ‘clan Messi’ verso l’Italia: “Non sempre ha gestito le finanze del figlio in modo avveduto e adesso per pagare meno tasse ha pensato di comprare casa a Milano – le sue parole a ‘Radio Sportiva’ – Si tratta di un grande appartamento di fianco alla sede dell’Inter e questa coincidenza ha scatenato le fantasie dei tifosi nerazzurri. Chi segue il Barcellona sostiene che Messi è completamente in controllo, ma non è impossibile che possa giocare gli ultimi anni altrove. Da Barcellona si aspettano che termini lì la carriera e a Milano verrà solo a trovare il papà“. Parole che spengono, almeno per il momento, il sogno di tutti i tifosi interisti e degli appassionati di calcio, pronti a rivedere in Serie A la sfida infinita tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, caos Barcellona: Messi e compagni hanno scelto il nuovo Zidane