Calciomercato Inter e Fiorentina, concorrenza per Mandzukic: c’è il Galatasaray

Mario Mandzukic, nel mirino di Inter e Fiorentina, è in contatto con il Galatasaray, che lo vorrebbe per sostituire Radamel Falcao

Mario Mandzukic è uno dei grandi nomi del calciomercato accostato ai club italiani nelle ultime settimane. Per l’ex juventino si è parlato di Inter ma anche di Fiorentina, che come spiegato su Calciomercato.it può contare su un grande ‘sponsor’ come Ribery per convincere la punta.

La concorrenza, però, aumenta: secondo quanto pubblicato oggi da ‘AS’, infatti, il Galatasaray sarebbe pronto a fargli un’importante offerta a breve. I turchi non sono soddisfatti del rendimento di Radamel Falcao, che per diversi problemi fisici è rimasto lontano dal campo in 21 giornate di campionato su 34.

A questo, si aggiunge la difficile situazione economica della società, che spingerà per la cessione del ‘Tigre’ ed ha messo il nome di Mandzukic in cima alla lista per sostituirlo. Il giocatore, da parte sua, avrebbe dato disponibilità a valutare la proposta e Fatih Terim sta lavorando alacremente per convincerlo.

