Calciomercato Inter, il Benfica fa sul serio per Garay

Inter, per la difesa si valuta Garay a costo zero: l’argentino piace anche al Benfica, che sembra intenzionato a fare sul serio

A caccia di affari a costo zero per la prossima stagione, l’Inter valuta il colpo Ezequiel Garay. L’argentino non ha rinnovato il proprio contratto con il Valencia e dallo scorso 1 luglio è svincolato. Dalla Spagna sono certi del grande interesse nerazzurro, ma il club meneghino non è l’unico interessato all’esperto centrale. Anche il Benfica infatti ha messo nel mirino l’argentino e vorrebbe riportarlo a Lisbona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto riferisce ‘A Bola’, il tecnico Jorge Jesus starebbe spingendo per il ritorno del difensore in Portogallo, ma molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche del centrale, reduce da un grave infortunio. Altri nomi sulla lista del tecnico sono quelli di Lucas Verissimo, del Santos e di Ruben Semedo, ex Sporting CP ora all’Olympiacos.

