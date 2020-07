Calciomercato Bologna, un attaccante in uscita: c’è lo Jiangsu Suning

Santander può salutare il Bologna nella prossima sessione di calciomercato: il paraguayano piace allo Jiangsu Suning

Potrebbe concludersi dopo due stagioni l’avventura al Bologna di Federico Santander. Il centravanti paraguayano, che in questa stagione ha siglato una sola rete, potrebbe salutare presto il club rossoblù. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, su Santander c’è il forte interesse dei cinesi dello Jiangsu Suning. Il paraguayano, accostato anche in passato al club asiatico, potrebbe dunque fare le valigie. Mihajlovic non lo considera indispensabile e nelle gerarchie parte certamente alle spalle di Barrow e Palacio. Joey Saputo ha poi sottolineato come sarà necessario cedere prima di procedere a nuovi acquisti e il centravanti classe 1991 potrebbe dunque essere sacrificato per fare cassa.

