Bundesliga, UFFICIALE: decise le date | Si inizia il 18 settembre

La Bundesliga ha reso ufficiali le date d’inizio e fine campionato: il calendario sarà invece reso noto il prossimo 7 agosto

Non solo la Premier League, anche la Bundesliga ha reso note le date di inizio e fine della prossima stagione. Si parte il 18 settembre, con la prima giornata che sarà suddivisa tra il 18 e il 21 settembre. La chiusura è invece prevista per il 22 maggio. Stesso discorso anche per la 2. Bundesliga, la Serie B tedesca, che inizierà nello stesso fine settimana e si concluderà il 23 maggio.

La Supercoppa di Germania, in programma tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund il prossimo 30 settembre in gara secca. Il prossimo 7 agosto è in programma invece l’estrazione del calendario.