Udinese-Juventus, Sarri: “Momento particolare, pecchiamo di equilibrio”

Le parole di Maurizio Sarri al termine di Udinese-Juventus: l’allenatore toscano commenta il ko e la prestazione della sua squadra

Al termine di Udinese-Juventus Maurizio Sarri ha parlato a’Sky’, commentando la gara dei suoi calciatori: “Negli ultimi tempi è così un po’ per tutti. Anche nella partita di oggi abbiamo perso ordine: volevamo vincere a tutti i costi, siamo stati disordinati e abbiamo portato la gara su un binario pericoloso e l’abbiamo persa al 93′ per volerla vincere a tutti i costi”.

DIFESA – “Le squadre stanno giocando in condizioni particolari, i calciatori sono più stanchi. In questa fase l’ordine è più importante dell’aggressività”.

GOTTI- “Lui si salvava lo stesso. A noi dispiace aver perso questa partita, come è normale che sia”.

BLACKOUT – “In questo momento della stagione è difficile rimanere attenti mentalmente e fisicamente per 90 minuti. Le partite sono strane, l’inerzia cambia con facilità assoluta. Il momento è particolare, molto probabilmente conta più l’ordine che essere forti tecnicamente. Dobbiamo imparare questa lezione e cercare di essere più ordinati”.

CHAMPIONS – “Non sono ancora proiettato a quella partita. Fare punti è difficilissimo, è un momento in cui bisogna stare sul pezzo in campionato e poi penseremo alla Champions”.

RECUPERARE EQUILIBRIO – “E’ difficile recuperarlo per l’intera partita perché la stanchezza mentale è maggiore di quella fisica. Oggi non siamo riusciti ad avere lo stesso ordine per tutta la gara, probabilmente perché volevamo vincere a tutti i costi”.

PJANIC – “Ha un problemino all’adduttore ma niente di particolare. Non mi sembravano le sue partite quelle che si è giocato ultimamente”.

BONUCCI E CHIELLINI – “Giorgio è mancato per tutta la stagione, è un qualcosa su cui non si è posto molto l’attenzione ma nel lungo periodo un calciatore come lui sarebbe stato più che utile. La stagione è andata così a livello di infortuni e dobbiamo andare oltre anche a queste problematiche”.

GOL PRESI – “Non è un numero che normalmente subiscono le grandi squadre ma è un numero cresciuto non soltanto per noi. Il numero di rigori stagionali è il record di tutti i tempi”.