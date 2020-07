Juventus, Sarri nel mirino: “Non si rende conto di una cosa”

Carolina Morace ‘contro’ Sarri per via della conferenza stampa del tecnico della Juventus alla vigilia della gara con l’Udinese

L’ultima conferenza stampa pre-Udinese di Sarri non è per nulla piaciuta a Carolina Morace. A ‘Sky Sport’ l’allenatrice e opinionista ha ‘strigliato’ il tecnico bianconero e in generale i suoi colleghi che, davanti ai microfoni, si lasciano scappare parolacce e ‘gesti’ sgradevoli: “Non si rendono conto che vestono una divisa importante, nel caso di Sarri quella della Juventus. In questo periodo storico credo che debbano stare più attenti durante conferenze e interviste, perché rappresentano la società e non solo loro stessi”.

