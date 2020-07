Spal-Roma, Fonseca: “Zaniolo-Pellegrini non si vendono!”

Le parole di Fonseca al termine di SPAL-Roma. Argomento principale nel post partita Nicolò Zaniolo, autore di un grande gol nel finale di gara

Vince e convince la Roma di Fonseca, che si riprende il quinto posto. Il tecnico dei giallorossi ha commentato il successo contro la Spal, a partire dalla rete di Zaniolo:

“Hanno fatto bene i calciatori subentrati, lavorando bene per la squadra, con l’atteggiamento giusto – ammette il mister ai microfoni di ‘Sky SPort’ – Futuro? Non vogliamo vendere né lui né Pellegrini. Sono importanti per la Roma di oggi e domani. Non c’è alcun problema con Zaniolo, è un talento, un giocatore molto importante per noi. Non è giusto creare tutte queste pressioni su di lui. Va fattore crescere con equilibrio”.

