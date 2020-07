SONDAGGIO CM.IT – Juventus, ecco l’uomo decisivo per lo scudetto!

Nel sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, gli utenti votano l’uomo decisivo per lo scudetto della Juventus in arrivo: ecco di chi si tratta

Match point scudetto per la Juventus questa sera contro l’Udinese. Il pareggio dell’Inter da’ la possibilità ai bianconeri di laurearsi campioni d’Italia con tre giornate di anticipo in caso di vittoria. Il verdetto non appare in ogni caso in discussione, piemontesi pronti a festeggiare il nono titolo di fila. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter chi è stato l’uomo decisivo. Nonostante Cristiano Ronaldo sia il top scorer, per i supporters bianconeri e non solo la chiave è stata Dybala, con il 47,7% dei voti. ‘Solo’ il 39,7% delle preferenze per CR7. Hanno inciso pochissimo invece sia Sarri (votato appena dal 6,6%) che la società (6%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊

🏆 Con una vittoria ad Udine la #Juventus sarebbe campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Chi è stato l'uomo decisivo? — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 23, 2020

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Udinese-Juventus, i convocati di Sarri: out Higuain

Calciomercato Juventus, fuori dalla Champions | Sarà addio