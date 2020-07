Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso noti gli squalificati dopo le gare di ieri

Sono stati resi noti gli squalificati delle partite di ieri in programma per la 35esima giornata di Serie A. Antonio Conte perde Nicolò Barella per la prossima trasferta sul campo del Genoa. Gli altri squalificati, otto in tutto, sono Kevin Bonifazi della SPAL, l'unico espulso, Gaston Brugman (Parma), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Omar Colley (Sampdoria), Lukas Lerager (Genoa), Stefano Sabelli (Brescia) e Ronaldo Vieira (Sampdoria).

