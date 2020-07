Croazia, UFFICIALE: il ct Dalic rinnova fino al 2022

Zlatko Dalic sarà il commissario tecnico della Croazia fino al 2022. È ufficiale il rinnovo dell’allenatore. I dettagli

Zlatko Dalic resta alla guida della Croazia fino al 2022. Le Federcalcio ha annunciato ufficialmente il rinnovo del commissario tecnico fino ai Mondiali in Qatar, in programma proprio nel 2022. L’allenatore ha già guidato la Nazionale croata alla storica finale dei Mondiali in Russia contro la Francia. Questo il commento del presidente della Federazione Davor Suker: “I risultati parlano per lui, è stato facile rinnovare il contratto”. “Non c’è onore più grande che guidare la propria Nazionale. Credo nella qualità e nell’unità della squadra e sono molto ambizioso”, ha invece dichiarato Dalic.

✍️ #Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until the end of the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!

🔥 Looking forward to new challenges with our silver-winning maestro at the helm!#BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/MQyVBH7RIQ

— HNS (@HNS_CFF) July 23, 2020