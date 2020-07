Victor Osimhen e il Napoli si avvicinano sempre di più. Nuovi contatti tra Giuntoli e l’agente del ragazzo per definire gli ultimi dettagli sull’accordo

Manca ormai sempre meno alla chiusura della trattativa per portare il giovane Victor Osimhen al Napoli. La trattativa, come anticipato da Calciomercato.it, giungerà presto al suo lieto fine per la gioia di Gattuso che potrà quindi godersi le prestazioni del centravanti nigeriano. L’affare tra i partenopei di De Laurentiis e la società transalpina è stato da tempo sancito sulla base di 60 milioni di euro, mentre sono proseguiti i contatti tra il suo nuovo procuratore e il ds Giuntoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’accordo dovrebbe essere sancito con un ingaggio più o meno di 3.5 milioni (con bonus) ed un accordo di ben 5 anni. Lo stesso direttore del Napoli raggiungerà l’agente D’Avila in una location ancora da stabilire per definire gli ultimi passaggi dell’affare per il quale si arriva al rush finale dopo una bella accelerata. Nessun inserimento, quindi, da parte delle società di Premier che avevano effettuato solo timidi sondaggi. Alla fine Osimhen ha scelto Napoli e si va verso la chiusura definitiva.

