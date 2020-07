L’attaccante spagnolo è pronto a sbarcare in Italia. Si tratta con il Real Madrid per l’intesa economica giusta, gli agenti del giocatore sono pronti ad incontrare la Lazio

Colpo direttamente dal Real Madrid per la Lazio di Simone Inzaghi. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza biancoceleste ha bloccato Borja Mayoral. Il 23enne centravanti di proprietà dei ‘Blancos’ ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito al Levante e ora è pronto a cambiare definitivamente campionato per sposare nuove avventure. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

C’è da trovare la giusta intesa economica con il Real Madrid che valuta il proprio canterano 20 milioni di euro mentre la Lazio non pare disposta ad andare oltre i 12-15 milioni, bonus a parte. C’è ottimismo in casa biancoceleste in virtù del fatto che il suo contratto è in scadenza tra un anno. La prossima settimana i suoi agenti arriveranno a Roma per discutere con la Lazio l’accordo economico da sottoscrivere.

