Zidane, nei desideri della Juventus, resterà sulla panchina del Real Madrid dopo un confronto con Florentino Perez

Continuerà il matrimonio tra il Real Madrid e Zinedine Zidane. Stando al quotidiano ‘Marca’ non è in discussione il futuro sulla panchina dei ‘Blancos’ del tecnico, dopo le recenti dichiarazioni del francese che non aveva chiuso totalmente ad una nuova separazione dal club neo-campione di Spagna. Uscita probabilmente di circostanza, con ‘Zizou’ e Florentino Perez che hanno parlato e definito la permanenza dell’allenatore anche per la prossima stagione.

Juventus, patto Zidane-Florentino: il tecnico blindato al Real Madrid

Zidane ha un contratto fino al 2022 e il totale gradimento di Perez, che ha dimenticato il burrascoso addio di due anni fa all’indomani del terzo successo consecutivo in Champions League. “Zidane è una benedizione per il Real Madrid“, ha confessato il presidente merengue dopo la conquista della Liga, ultimo trionfo targato Zidane. Spazzate quindi via i rumors su un nuovo addio del francese, tornato d’attualità per la panchina della Juventus in caso di divorzio anticipato da Sarri. Ma, almeno per questa estate, un ritorno di ‘Zizou’ a Torino resterà solo un sogno per il presidente Agnelli.

