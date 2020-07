Parla Thiago Silva. Il difensore brasiliano conferma che nel suo futuro non ci sarà il Psg: decisione presa da Leonardo

Ultimi giorni in maglia Psg per Thiago Silva. Il difensore brasiliano, con un contratto in scadenza il 30 giugno, ha rinnovato con i francesi fino al 31 agosto prossimo. Sarà questa la sua ultima firma con il club capitolino.

Negli ultimi giorni le voci di un possibile prolungamento hanno fatto il giro del mondo, facendo sperare i tifosi del Psg ma nulla di vero. E’ stato lo stesso Thiago Silva a confermare l’addio dal primo settembre: “Leonardo ha già parlato con la stampa – si legge su ‘Ouest-France.fr’ – Non volevo andarmene, ma la decisione è già stata presa, la rispetto e la rispetterò fino alla fine”.

Per il futuro di Thiago restano dunque vive le piste che potrebbero portarlo in Italia e in Inghilterra. Attenzione dunque alla Fiorentina ma soprattutto all’Everton di Carlo Ancelotti.

